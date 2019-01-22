Обзор "умных" часов Huami Amazfit Stratos
Красивые и решительные.
Вердикт кота Бублика
В обзоре "умных" часов Amazfit Bip, которые поразили меня своей функциональностью и автономностью при цене буквально в 4-5 тысяч рублей, я говорил о том, что хорошо бы, чтобы компания Huami (дочерняя компания Xiaomi) выпустила часы с трансфлективным дисплеем, но круглые и красивые, потому что Bip, скажем честно, чисто внешне очень неказистые. (Кстати, обратил внимание, что в Испании их много кто носит, причем довольно часто - женщины, и почти все выбирают вариант с оранжевой окантовкой корпуса - так они смотрятся значительно эффектнее.)
У этого производителя уже была модель с круглым циферблатом, которую я обозревал, - Huami AMAZFIT Sports (она же Amazfit Pace). Но те часики тоже выглядели достаточно неказисто: их никак нельзя было сравнить с часами от Samsung, Huawei и других крутых брендов.
Так вот, выяснилось, что у Huami сейчас есть модель под названием Amazfit Stratos, которая по дизайну ничем не уступает последним "умным" часам от Samsung и Huawei, а стоит она порядка 12 тысяч рублей (HUAWEI Watch 2 Classic - 25 тысяч, Samsung Galaxy Watch - 19 тысяч, а вот HUAWEI Watch GT стоят примерно столько же, сколько и Stratos: они у меня на тесте, скоро будет обзор).
Разумеется, я заказал эти часы поизучать: сразу скажу - часы оказались более чем достойные. Я их как следует потестировал и теперь готов поделиться своими впечатлениями.
Технические характеристики
Дисплей: 1,34" в диаметре, 320×300, сенсорный, трансфлективный, закаленное стекло 2,5D
Беспроводная связь: Bluetooth 4.2
Аккумулятор: 290 мА·ч
Размеры: 45 x 45 x 15 мм
Вес: 60 г
Динамик/микрофон: нет
Определение координат: GPS, GLONASS
Вибрация: есть
Мониторинг: сон, физическая активность
Датчики: акселерометр, гироскоп, компас, высотомер, датчик освещенности, пульсометр
Водонепроницаемость: WR50 (душ, плавание)
Цена: 11-14 тысяч рублей на "Яндекс.Маркете" (один вид ремешка), 12 290 рублей на Ali (есть разные варианты ремешков плюс варианты с дополнительным цветным ремешком)
Также есть версия под названием Amazfit Stratos 2S: он отличается только тем, что там используется сапфировое стекло. Продается в одном магазине на "Яндексе" за 15 150 рублей.
Комплект поставки
Эффектно выглядящая коробка с суперобложкой, на которой перечислены основные возможности устройства.
На часах наклеена пленка с изображением циферблата, установленного по умолчанию.
Комплект поставки: часы с ремешком, крэдл для зарядки и кабелем USB 2.0, руководство пользователя.
Внешний вид и особенности
Выглядят часы эффектно: пластиковый корпус с текстурой под карбон, хромированный ободок, три кнопки управления.
Задняя часть с контактной группой для зарядки и датчик пульса.
Кнопки управления. Центральная кнопка больше двух крайних.
У стандартного ремешка замок типовой.
Вот эти часы в хорошей компании: слева - Amazfit Bip, справа - Garmin Vivoactive, которые выглядят значительно попроще.
Материалы и качество исполнения - отличные, часы приятно взять в руки. Почти за два месяца непрерывной эксплуатации ни на стекле, ни на корпусе - ни одной царапинки или потертости: выглядят совершенно как новые.
К зарядному крэдлу часы не примагничиваются, а вставляются до легкого щелчка. Приспособился не сразу, но когда понял, как оно работает, больше проблем никаких не было.
Ремешок здесь со стандартным креплением, меняется на любой другой за несколько секунд. У меня уже скопилась небольшая коллекция ремешков для "умных" часов: разноцветные пластиковые, два вида металлических (сетчатый магнитный ремешок "миланская петля" очень нравится - вон он на снимке у Amazfit Bip), ну и есть несколько кожаных.
Эти часы с кожаным ремешком даже с костюмом солидно смотрятся.
Дисплей
Как и у других моделей Amazfit, здесь используется цветной трансфлективный (также его называют рефлективным) дисплей, который никогда не выключается и при этом демонстрирует очень хорошую автономность.
Напомню, что трансфлективные дисплеи имеют очень интересную особенность: они умеют как отражать свет, так и светиться самостоятельно. При ярком освещении (на прямых солнечных лучах) такой дисплей свет только отражает (то есть энергии почти не потребляет), при этом качество изображения - изумительное. Чем ярче солнце, тем лучше видно. А при недостатке освещения дисплей включает собственную подсветку, которой вполне достаточно для того, чтобы все было хорошо видно даже в полной темноте.
Подобного рода дисплеи используются в часах Garmin - например, в Garmin Vivoactive 3, Garmin Fenix 5 и многих других моделях.
Поначалу изображение на таких дисплеях в помещении кажется слегка тускловатым, но на улице от качества картинки приходишь просто в восторг. (Подавляющее большинство других "умных" часов и фитнес-браслетов на солнце уходят практически в ноль, что-либо разглядеть на них крайне сложно.)
Здесь же изображение на солнце - просто великолепное.
При обычном освещении экрана изображение неяркое, но хорошо различимое. И это именно сам скин часов, а не сильно урезанный "спящий" режим, как у часов с Android Wear на матрице Amoled.
Подсветка включается или по жесту руки (отключаемо), или кнопкой.
Кстати, обратите внимание на то, что у часов снизу есть небольшой вырез под датчик освещения. Но он настолько незаметен, что я, только когда готовил обзор, увидел, что он вообще существует.
Работа устройства
Любопытно то, что эти часы работают не с приложением Mi Fit, как Amazfit Bip, а с "родным" приложением Amazfit Stratos.
Сопряжение приложения с часами делается по Bluetooth: у часов и приложения будет интерфейс на языке, установленном в телефоне. С кириллицей там нет никаких проблем.
Схема работы оболочки тут следующая. От главного десктопа (циферблата) жестами вправо-влево переключаются приложения. Причем вправо идут два приложения, влево - одиннадцать приложений.
Свайп вниз - область быстрых переключателей.
Там можно перейти в настройки.
Есть режим "Не беспокоить".
Настраиваются: вибрация, подсветка, включение жестом.
Другие настройки.
Есть поиск телефона, напоминание об активности.
Настройка целей за день.
От главного экрана свайп вниз - список полученных уведомлений, где можно заходить в конкретное уведомление и его целиком просматривать.
Самый первый экран (два свайпа вправо от десктопа) - текущие данные. Двойной тап этому экрану - закладки с подробной информацией.
Второй экран - спорт. Здесь запускается текущая тренировка. Этот же экран вызывается по центральной кнопке (для скорости).
Запускаем активность - дальше идет подробное отслеживание информации.
Причем видов активности здесь очень много.
Третий экран (основной, домашний) - циферблаты. При длинном нажатии на экран циферблаты можно пролистывать и выбирать нужный. Плюс там же некоторые из них можно настраивать под свои задачи.
Следующий экран - погода. И влево-вправо листается по дням.
Пульс.
Воспроизведение музыки. Это не со смартфона, данные часы умеют сами проигрывать загруженную в них музыку (под нее доступно примерно 2 ГБ). Воспроизводится она через беспроводные наушники.
Однако с часов спокойно можно управлять воспроизведением на смартфоне: для этого достаточно в профиле в настройках уведомлений включить управление музыкой на смартфоне.
Будильник.
Будильников может быть несколько, оповещают вибрацией: в принципе очень удобно и ненапряжно. От такого будильника просыпаться намного приятнее, чем от орущего на столе чудовища.
Компас.
Секундомер.
Информация о сне.
Тренировочный центр - тренировка с подсказками.
Таймер.
Местоположение.
Вот и все экраны/приложения.
Теперь давайте посмотрим, как работает режим тренировки. Запускаем активность - например, ходьбу. Или велосипед.
Данные процесса.
Ну и что нам показывают в приложении.
Главный экран. Активность, заряд батареи, пульс, сон.
Подробно об активности.
График пульса.
Данные по сну.
Данные аккаунта.
Профиль подключенных часов.
Выбор циферблата.
Настройка виджетов и приложений, ненужные можно отключить, можно менять порядок.
Системные настройки.
Параметры уведомлений.
С айфонами эти часы также будут работать. В iTunes есть приложение Amazfit Watch.
Наблюдения при работе и выводы
Время автономной работы здесь практически такое же, как у Garmin Vivoactive 3. То есть порядка пяти дней в режиме "Все включено" и неделю с отключенным режимом постоянного отслеживания пульса. Поразительной автономности, как у Amazfit Bip, здесь нет, но пять дней с постоянно включенным дисплеем - это вполне неплохо.
Часы работают очень стабильно, уведомления приходят совершенно четко, претензий к этому не было никаких.
Понравилось, насколько подробно все отслеживается на тренировках и сколько вообще тренировок поддерживается.
Замеры пульса сравнивал с моими Garmin Vivoactive - все очень похоже, разница минимальная.
Сенсорный экран может давать ложные срабатывания, например в душе, но это некритично совершенно: полный сброс таким образом не вызвать (а в самсунговских часах подобное происходило), да и Дьявола тоже вызвать не удалось.
Что не понравилось? Да вообще все понравилось. Очень нравятся внешне, на руке сидят хорошо, довольно легкие (а я массивные и тяжелые часы не люблю), отличная функциональность. Я думал, что поиграюсь со Stratos и вернусь на Bip, но нет, останусь на Stratos. Потому что намного красивее, больше экран, намного удобнее читать уведомления.
Также возвращаться на Garmin Vivoactive 3 уж точно нет никакого желания: эти часы мне нравятся заметно больше со всех сторон. Единственное, чего в них нет, а в Garmin (в два раза дороже) есть, - это Garmin Pay, но мне оно совершенно неактуально.
Также должен заметить, что у Amazfit намного лучше работает отслеживание сна, чем у всех остальных "умных" часов, что у меня были. Garmin, Samsung, LG, Huawei - нередко промахивались с определением начала сна, могли оборвать отслеживание при кратковременном просыпании. У Garmin еще и данные в приложение по сну поступают чуть ли не в середине дня: никогда нельзя было сразу посмотреть данные. У Amazfit - все четко: и определяет практически без ошибок, и сразу все доступно.
Очень доволен, что заказал: за такие деньги часы - отличные со всех сторон. И лично мне от "умных" часов больше ничего и не нужно - данная модель всем устраивает.
Интересует взаимодействие смарт-часов с навигационными приложениями яндекс-навигатор или яндекс-карты.
Есть ли возможность отображения на экране часов навигационной информации, воспроизведения речевых подсказок?
Пишу впервые, купил пару лет назад аналог сабжа, Хуами Пэйс, на замену Sony sw2, но с глазами(очкарик) не подружились они, летом на солнышке норм, а вечерами совсем не алё (((
Купил SW3, 2 года как, нормуль, но Пэйсы летом ношу добротная вещь.
Сравнение сабжа и Пэйс: andr83.io
Huawei Fit с монохромным дисплеем живут уже 2 года и плаваю в них исправно 2км+ в неделю... и живут 5-6 дней, вот это блин функционал для спортсменов, а это г-но.
У этих соплистый шнурок зарядки оторвётся за первый месяц я просто уверен... пока пытаешься его кое-как выковырять из его зарядного крэдла, который не магнитный а дерьмово механический и износится за пару месяцев также... но мне так и не пришлось всё проверить. Дисплей тоже барахло. Так что меняю по гарантии и на eBay.
>Любопытно то, что эти часы работают
>не с приложением Mi Fit, как Amazfit Bip,
>а с "родным" приложением Amazfit Stratos.
Я правильно понял, что аккаунт в приложении Amazfit Stratos нужно отдельный заводить, а аккаунт Mi Fit не подойдет?
А то у меня статистика собрана больше чем за полтора года (начиная еще с Mi Band - активность, тренировки, пульс, сон, вес ). Если я перейду на эти часы прошлую статистику не удастся подтянуть в новое приложение?
Алекс, не томите уже. Чего брать то? Huawei или Amazfit?
1. Уведомление об удалении телефона срабатывает даже тогда, когда расстояние между ними 50 см. Ладно, фиг с ним, отключил - буду пользоваться уведомлением о разрыве связи. Менее удобно, но сойдёт.
2. При входящем звонке часы не показывают ни имя звонящего, ни номер телефона, написано Unknown (у меня интерфейс английский). Разрешения все есть, телефоны в контактах записаны в международном формате (+7 бла бла бла). Вот это реально бесит, Весь моск себе съел, поиском тут и по гуглу ничего подобного не находится. Телефон Oneplus 5T. Причём в уведомлениях об СМСках, вацап и т.п. - имя контакта отображается.
Вчера утром прочитал обзор, так вдохновился, что через час уже купил их себе.
В итоге:
- дисплей действительно, как тут писал кто-то, тусклый. Смириться с таким можно, только четко понимая, что тебе нужны эти данные, которые он может предоставить, и если их как нибудь можно разглядеть, уже хорошо;
- пульс, по сути, не измеряют: значения далеки от реальности, как не знаю что, а ругаться не хочется. Чисто теоретически можно признать, что в состоянии покоя более-менее верно. Вчера бегал на дорожке, пульс многократно и надолго был 140-150. В приложении показывает max.105;
- шаги тоже неверно. Ну или как - прохожу 10 шагов, прибавляет 15, прохожу 50, дает 60;
- погода не совпадает ни с чем: ни с термометром за окном, ни с термометров в машине, ни с яндексом, ни с телефонным Accuweather или как оно там;
- с постоянным измерением пульса за 12 часов зарядка ушла с 72 до 22%;
- разблокировка тап-тап работает плохо, и вообще, управление крайне неинтуитивное.
Еще очень интересна была функция отслеживания сна. Но, если я правильно понимаю, ее работа основана на данных о ЧСС? Которые в корне неверны, соответсвенно можно не пытаться с ними спать?
Насколько я понимаю, вернуть их не удастся - типа как работают.
И рукой трясти, чтобы подсветка включилась, иногда нужно до одурения.
Энергопотребление устаканится скоро,тем более что этот разряд во многом спровоцирован игрой с часами, при типичном сценарии использования разряд будет меньше.
Совет-обновите прошивки на часах и приложение до последней версии. Ну и в теме на 4пда быстрее советы дадут.
Napishite pozhaluysta, kakie workout modes est' u etih chasov? My kupili dochke Amazfit bip, posle vashego obzora, nadeyalis', chto ona smozhet monitorit' svoi pohody v gym na fitness, no oni na eto ne raschitany. Eslt' li "gym workout" or "weight training" mode u etih chasov? Ili nado budet pokupat' i-watch sve-taki? Spasibo ogromnoe. Izvinite za latinicu.
Для контроля пульса, по моему опыту, оптические датчики пригодны только при равномерной нагрузки. В случае силовых тренировок это может быть полезно разве только для контроля восстановления.
Для справки, в моем Polar М430 режим "силовая тренировка" присутствует.
Всё-таки это не совсем то, что я ищу. Вот интересно, почему никто не может выпустить круглые умные часы с приличным дизайном, и толщиной до 10мм. Все - огромные и толстые. Вот Bip - ведь всего 6мм - т.е. такое вполне возможно. А эти Stratos - аж 15мм! 😒
Ещё вопрос. Я так понимаю, выбор циферблатов тут сильно ограничен? Такого богатства как для Wear или хотя бы Tizen нет?
Минус всего этого - 52 это дохрена.
Осталось теперь найти собственно часы, подходящие под мои требования. 😄
Ждём от Алекса обзора Huawei GT - я так понял, функционально они с Honor - братья.
Спасибо за комментарии - буду думать, насколько мне важны именно габариты, и перевешивают ли они некоторую ограниченность системы.
Около суток будет работать?
Кстати, картинка в заблокированном режиме от разблокированного отличается - снижается цветность и детализация. Но если циферблат грамотно сделан, это заметно не будет.
Есть также сторонние утилиты, которые не дают часам засыпать (гасить секундную стрелку), например, PaceOn. Как итог - часы не спят, батарейка утекает очень быстро.
А так да, носил бы обычные часы (свои вольфрамо-сапфировые неубиваемые китайские Hifelen или олдскульную Электронику-55Б, и те и другие сверхточные, порядка 1 с/мес.).
У меня Beurer с нагрудным датчиком считывающим импульсы в двух точках. PM 80. Чуть-ли самое точное что было на рынке на тот момент. И тот был несколько раз пойман на вранье. Как получается точно мерять пульс у часов на запястье -- понять трудно.
исправьте, Huawei
Покупать смарт-часы, даже с Oled дисплеем, чтобы показать, какой у тебя классный скелетон на заставке....... будем честными для себя - для этого есть классика.
А смарт, да еще Стратос, не жалко угробить на тренировке или в лесу, при этом на руке есть практически все (NFC конечно желателен, но нет его).
Чтобы удалить накопившиеся уведомления надо либо удалять по одному, либо пролистать их все, пока не появится иконка удалить все.
Хороших, действительно удобных циферблатов реально не так много, несмотря на тысячи раскиданных по сети - в основном это циферблаты, порожденные чьей-то больной фантазией, так что найти нужный именно тебе, с которым потом жить и жить, совсем непросто, придется перебрать буквально сотни.
Шрифт уведомлений мелкий и не меняется, но это не страшно, важен сам факт уведомления. Точнее, шрифт-то меняется, но делается это весьма непросто, способ не для простых смертных.
Глюк ПО: почему-то у меня все наоборот - если включен режим отслеживания сна, то он не отслеживается, хотя датчик пульса исправно работает, и в приложении потом информации о сне нету. А вот если в приложении Mi Fit эта функция отключена, то все прекрасно работает - странный глюк, почему-то не устраненный разрабами.
С этими часами прекрасно работает приложение Mi Band Func Button, котоорое позволяет управлять музыкальным плеером телефона с часов - очень удобно, если смарт убран далеко в карман, на улице мороз, а управления на наушниках либо нет, либо под шапку лезть не хочется, чтобы переключить трек, если на наушниках есть органы управления. Да и еще кучу полезного эта прога делать умеет.
У Huawei Watch за пару лет AMOLED дисплей выгорел капитально, несмотря на автоматический сдвиг на несколько пикселов и тусклый "спящий" режим.
А смысл всех этих проприетарных фитнес-трекеров в виде часов от меня ускользает. Но тут уж у каждого свой сценарий использования.
Это параллельные направления?
Amazfit покупают своей функциональностью.
Подскажи плиз хорошую модель умных часов в прямоугольном форм-факторе, подключить планируется к Хуавей Хонор 8.
Я сам только Apple Watch знаю, но нужно что-то другое, желательно чтобы в России продавалось...
Нашел, что на веломании это обсуждается
Если разработчики по результатам обзора пропатчат хотя бы этот косяк, вот уже и польза. 😄
Что умеют отображать? Например встречи из календаря?
Также упоминался минус, что текст сообщений не видно (т.е. неполный текст с уведомления андроида становится еще более неполным).
По поводу уведомлений-есть амазмод, где уведомления полные не только можно пролистывать, но и отвечать на них.
2. Есть 2 ветки прошивок для часов- основанные на глобальной и китайских версиях. В обзоре глобалка. Китайские версии в плане функционала чуть богаче, но для поддержки русского и других языков, отличных от китайского, нужны кастомы на основе китаек, которые можно найти на 4пда и xda.
3. Ввиду того, что часы на андроиде, можно ставить свои приложения, единственное, что они должны работать на архитектуре MIPS. На 4пда можно найти соответствующие приложения,например,календарь.
4. Есть приложения AmazMod и WatchDroid, расширяющие возможности работы с сообщениями, например, привносящие возможность ответа с часов.
ЗЫ. У амазфита появились verge- но там амолед, возможность использования в качестве гарнитуры (можно разговаривать по часам) и защита всего ip68 в отличие от стратосов.
Т.е. вот этого раздела нет.
Как думаете, в чем может быть дело?
Сам сейчас разрываюсь между huawei watch gt, amazfit verge или amazfit stratos...
Хочется и длительность нормальную получить и функционал и внешний вид.
Потому с удовольствием посмотрю на сравнение этих часов от Экслера...
Первое - Huawei Watch GT (и даже нет спящего режиме), Amazfit Verge (еще не изучал, но заказал), второе - Amazfit Stratos, которые лично для меня - наиболее подходящие.
А тут по идее экономичный экран без подсветки и всего 5 дней... Ну неделя с натяжкой. В принципе - если на бипы поставить фэйс с секундами - они тоже резко проседают по питанию, но не настолько, чтоб прям дни считать...
Что нравится в амазфитах под патронажем сяоми - они не забыты даже через пару лет после выпуска, выходят прошивки, правят автономность и ошибки, стабильность работы. Большая массовость приводит к отличной обратной связи и хорошей реакции производителя на замечания пользователей.
С хуавеем у меня такого опыта нет и потому непонятно, что от него ожидать - то ли это будет красивая игрушка, заброшеная после полугода обновлений и забытая после выхода новой модели или нормальное поддерживаемое устройство, пусть и с закрытой, некастомизируемой ОС внутри.
Ждем ваших отзывов, Алекс! С нетерпением ждем!
Раз - Экран у бипов - 176х176. А у стратосов - 320х300. В три раза больше.
Два - Если у бипов включить фэйс с секундной стрелкой или цифровыми секундами - расход резко возрастает, но опять же - из-за разницы в разрешении экранов прогрессия не такая мощная, как на стратосе. И квадратный экран бипов располагает к цифровым циферблатам, которые в основном без секунд, в отличии от круглых стратосов, чей четкий экран так и манит установить аналоговый фэйс с прыгающей секундной стрелкой.
Попробуй установить на них фэйс без частых обновлений и помониторить расход, может будет прогресс.
Ну а батарея в стратосе всего на 30% больше.
И еще - я не нашел, какой точно процессор в бипах, но многие нюансы указывают на МТК2523, который 1.3V, 208MHz и это у него HiSpeed mode...
А в стратосах вроде как Ingenic M200S 2х-core 1,2GHz...
Тут, как говорится - выше головы не прыгнешь.
А на Stratos Android, факт.