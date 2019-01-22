Обзоры

Обзор "умных" часов Huami Amazfit Stratos

22.01.2019 132044   Комментарии (153)

Красивые и решительные.
Вердикт кота Бублика

В обзоре "умных" часов Amazfit Bip, которые поразили меня своей функциональностью и автономностью при цене буквально в 4-5 тысяч рублей, я говорил о том, что хорошо бы, чтобы компания Huami (дочерняя компания Xiaomi) выпустила часы с трансфлективным дисплеем, но круглые и красивые, потому что Bip, скажем честно, чисто внешне очень неказистые. (Кстати, обратил внимание, что в Испании их много кто носит, причем довольно часто - женщины, и почти все выбирают вариант с оранжевой окантовкой корпуса - так они смотрятся значительно эффектнее.)

У этого производителя уже была модель с круглым циферблатом, которую я обозревал, - Huami AMAZFIT Sports (она же Amazfit Pace). Но те часики тоже выглядели достаточно неказисто: их никак нельзя было сравнить с часами от Samsung, Huawei и других крутых брендов. 

Так вот, выяснилось, что у Huami сейчас есть модель под названием Amazfit Stratos, которая по дизайну ничем не уступает последним "умным" часам от Samsung и Huawei, а стоит она порядка 12 тысяч рублей (HUAWEI Watch 2 Classic - 25 тысяч, Samsung Galaxy Watch - 19 тысяч, а вот HUAWEI Watch GT стоят примерно столько же, сколько и Stratos: они у меня на тесте, скоро будет обзор).

Разумеется, я заказал эти часы поизучать: сразу скажу - часы оказались более чем достойные. Я их как следует потестировал и теперь готов поделиться своими впечатлениями.

Технические характеристики

Дисплей: 1,34" в диаметре, 320×300, сенсорный, трансфлективный, закаленное стекло 2,5D
Беспроводная связь: Bluetooth 4.2
Аккумулятор: 290 мА·ч
Размеры: 45 x 45 x 15 мм 
Вес: 60 г
Динамик/микрофон: нет
Определение координат: GPS, GLONASS
Вибрация: есть
Мониторинг: сон, физическая активность
Датчики: акселерометр, гироскоп, компас, высотомер, датчик освещенности, пульсометр
Водонепроницаемость: WR50 (душ, плавание)
Цена: 11-14 тысяч рублей на "Яндекс.Маркете" (один вид ремешка), 12 290 рублей на Ali (есть разные варианты ремешков плюс варианты с дополнительным цветным ремешком)

Также есть версия под названием Amazfit Stratos 2S: он отличается только тем, что там используется сапфировое стекло. Продается в одном магазине на "Яндексе" за 15 150 рублей.

Комплект поставки

Эффектно выглядящая коробка с суперобложкой, на которой перечислены основные возможности устройства.

На часах наклеена пленка с изображением циферблата, установленного по умолчанию.

Комплект поставки: часы с ремешком, крэдл для зарядки и кабелем USB 2.0, руководство пользователя.

Внешний вид и особенности

Выглядят часы эффектно: пластиковый корпус с текстурой под карбон, хромированный ободок, три кнопки управления.

Задняя часть с контактной группой для зарядки и датчик пульса.

Кнопки управления. Центральная кнопка больше двух крайних.

У стандартного ремешка замок типовой.

Вот эти часы в хорошей компании: слева - Amazfit Bip, справа - Garmin Vivoactive, которые выглядят значительно попроще.

Материалы и качество исполнения - отличные, часы приятно взять в руки. Почти за два месяца непрерывной эксплуатации ни на стекле, ни на корпусе - ни одной царапинки или потертости: выглядят совершенно как новые.

К зарядному крэдлу часы не примагничиваются, а вставляются до легкого щелчка. Приспособился не сразу, но когда понял, как оно работает, больше проблем никаких не было.

Ремешок здесь со стандартным креплением, меняется на любой другой за несколько секунд. У меня уже скопилась небольшая коллекция ремешков для "умных" часов: разноцветные пластиковые, два вида металлических (сетчатый магнитный ремешок "миланская петля" очень нравится - вон он на снимке у Amazfit Bip), ну и есть несколько кожаных.

Эти часы с кожаным ремешком даже с костюмом солидно смотрятся.

Дисплей

Как и у других моделей Amazfit, здесь используется цветной трансфлективный (также его называют рефлективным) дисплей, который никогда не выключается и при этом демонстрирует очень хорошую автономность.

Напомню, что трансфлективные дисплеи имеют очень интересную особенность: они умеют как отражать свет, так и светиться самостоятельно. При ярком освещении (на прямых солнечных лучах) такой дисплей свет только отражает (то есть энергии почти не потребляет), при этом качество изображения - изумительное. Чем ярче солнце, тем лучше видно. А при недостатке освещения дисплей включает собственную подсветку, которой вполне достаточно для того, чтобы все было хорошо видно даже в полной темноте. 

Подобного рода дисплеи используются в часах Garmin - например, в Garmin Vivoactive 3, Garmin Fenix 5 и многих других моделях. 

Поначалу изображение на таких дисплеях в помещении кажется слегка тускловатым, но на улице от качества картинки приходишь просто в восторг. (Подавляющее большинство других "умных" часов и фитнес-браслетов на солнце уходят практически в ноль, что-либо разглядеть на них крайне сложно.)

Здесь же изображение на солнце - просто великолепное.

При обычном освещении экрана изображение неяркое, но хорошо различимое. И это именно сам скин часов, а не сильно урезанный "спящий" режим, как у часов с Android Wear на матрице Amoled.

Подсветка включается или по жесту руки (отключаемо), или кнопкой.

Кстати, обратите внимание на то, что у часов снизу есть небольшой вырез под датчик освещения. Но он настолько незаметен, что я, только когда готовил обзор, увидел, что он вообще существует.

Работа устройства

Любопытно то, что эти часы работают не с приложением Mi Fit, как Amazfit Bip, а с "родным" приложением Amazfit Stratos.

Сопряжение приложения с часами делается по Bluetooth: у часов и приложения будет интерфейс на языке, установленном в телефоне. С кириллицей там нет никаких проблем.

Схема работы оболочки тут следующая. От главного десктопа (циферблата) жестами вправо-влево переключаются приложения. Причем вправо идут два приложения, влево - одиннадцать приложений. 

Свайп вниз - область быстрых переключателей. 

Там можно перейти в настройки. 

Есть режим "Не беспокоить". 

Настраиваются: вибрация, подсветка, включение жестом. 

Другие настройки. 

Есть поиск телефона, напоминание об активности.  

 

Настройка целей за день. 

От главного экрана свайп вниз - список полученных уведомлений, где можно заходить в конкретное уведомление и его целиком просматривать.  

Самый первый экран (два свайпа вправо от десктопа) - текущие данные. Двойной тап этому экрану - закладки с подробной информацией. 

Второй экран - спорт. Здесь запускается текущая тренировка. Этот же экран вызывается по центральной кнопке (для скорости). 

Запускаем активность - дальше идет подробное отслеживание информации. 

Причем видов активности здесь очень много.

Третий экран (основной, домашний) - циферблаты. При длинном нажатии на экран циферблаты можно пролистывать и выбирать нужный. Плюс там же некоторые из них можно настраивать под свои задачи.     

Следующий экран - погода. И влево-вправо листается по дням. 

Пульс

 

Воспроизведение музыки. Это не со смартфона, данные часы умеют сами проигрывать загруженную в них музыку (под нее доступно примерно 2 ГБ). Воспроизводится она через беспроводные наушники. 

Однако с часов  спокойно можно управлять воспроизведением на смартфоне: для этого достаточно в профиле в настройках уведомлений включить управление музыкой на смартфоне.

Будильник

Будильников может быть несколько, оповещают вибрацией: в принципе очень удобно и ненапряжно. От такого будильника просыпаться намного приятнее, чем от орущего на столе чудовища. 

Компас

Секундомер

Информация о сне

Тренировочный центр - тренировка с подсказками. 

Таймер

Местоположение

Вот и все экраны/приложения.

Теперь давайте посмотрим, как работает режим тренировки. Запускаем активность - например, ходьбу. Или велосипед.  

Данные процесса. 

Ну и что нам показывают в приложении. 

Главный экран. Активность, заряд батареи, пульс, сон. 

Подробно об активности. 

График пульса. 

Данные по сну. 

Данные аккаунта. 

Профиль подключенных часов. 

Выбор циферблата. 

Настройка виджетов и приложений, ненужные можно отключить, можно менять порядок.  

Системные настройки. 

Параметры уведомлений. 

С айфонами эти часы также будут работать. В iTunes есть приложение Amazfit Watch.

Наблюдения при работе и выводы

Время автономной работы здесь практически такое же, как у Garmin Vivoactive 3. То есть порядка пяти дней в режиме "Все включено" и неделю с отключенным режимом постоянного отслеживания пульса. Поразительной автономности, как у Amazfit Bip, здесь нет, но пять дней с постоянно включенным дисплеем - это вполне неплохо.  

Часы работают очень стабильно, уведомления приходят совершенно четко, претензий к этому не было никаких. 

Понравилось, насколько подробно все отслеживается на тренировках и сколько вообще тренировок поддерживается. 

Замеры пульса сравнивал с моими Garmin Vivoactive - все очень похоже, разница минимальная. 

Сенсорный экран может давать ложные срабатывания, например в душе, но это некритично совершенно: полный сброс таким образом не вызвать (а в самсунговских часах подобное происходило), да и Дьявола тоже вызвать не удалось. 

Что не понравилось? Да вообще все понравилось. Очень нравятся внешне, на руке сидят хорошо, довольно легкие (а я массивные и тяжелые часы не люблю), отличная функциональность. Я думал, что поиграюсь со Stratos и вернусь на Bip, но нет, останусь на Stratos. Потому что намного красивее, больше экран, намного удобнее читать уведомления. 

Также возвращаться на Garmin Vivoactive 3 уж точно нет никакого желания: эти часы мне нравятся заметно больше со всех сторон. Единственное, чего в них нет, а в Garmin (в два раза дороже) есть, - это Garmin Pay, но мне оно совершенно неактуально. 

Также должен заметить, что у Amazfit намного лучше работает отслеживание сна, чем у всех остальных "умных" часов, что у меня были. Garmin, Samsung, LG, Huawei - нередко промахивались с определением начала сна, могли оборвать отслеживание при кратковременном просыпании. У Garmin еще и данные в приложение по сну поступают чуть ли не в середине дня: никогда нельзя было сразу посмотреть данные. У Amazfit - все четко: и определяет практически без ошибок, и сразу все доступно.

Очень доволен, что заказал: за такие деньги часы - отличные со всех сторон. И лично мне от "умных" часов больше ничего и не нужно - данная модель всем устраивает.  

© 1998–2021 Alex Exler
22.01.2019
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Часы
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Комментарии 153

Alex, спасибо за содержательные обзоры.
Интересует взаимодействие смарт-часов с навигационными приложениями яндекс-навигатор или яндекс-карты.
Есть ли возможность отображения на экране часов навигационной информации, воспроизведения речевых подсказок?
varioner
16.07.20 23:31
0 0

Спасибо за обзор. Подскажите пожалуйста, а Стратос вибрируют при потере связи с телефоном? Для Bip такая настройка была. Очень удобно и практично, несколько раз спасала меня от потери телефона. Когда оставлял где-то телефон и начинал отдаляться, часы тут же вибрировали и напоминали мне: "Чувак! Ты телефон то забери!"
stanistas
29.02.20 12:30
0 0

После прочтения обзора приобрёл себе. Часы классные, радовали почти год. Однако с неделю назад начали резко разряжается - со 100% до 0 примерно за полтора часа. Думал - кривое обновление софта встало, начал изучать вопрос. В итоге - проблема часто встречается, на форумах народ пытается найти причину в софте, но не находит. В ремонт обратился - говорят, что просто аккумулятор умирает у них примерно через 10 месяцев, а на замену производитель запчастей не поставляет, в том числе и акб. Так что к большому сожалению часы оказались ремонтонепригодны.. Алекс, твои долго уже живут? Не было таких проблем?
Zuyoff
28.01.20 11:40
0 0

Подскажите пожалуйста, а к приложению Amazfit Stratos можно подключить свой аккаунт Google Fit? Будет ли попадать информация из Amazfit Stratos в Google Fit?
aryeh
05.11.19 16:03
0 0

Подскажите, кто-нибудь смог заставить отображать уведомление о входящем звонке WhatsApp/Zoiper?
lnking
24.07.19 08:47
0 0

Алекс, а если язык интерфейса выставить не русский, а, например, английский, они сообщения, присланные на русском языке, выводят кириллицей или транслитом?
izarkhin
19.06.19 04:27
0 0

Кириллицей
lnking
izarkhin
24.07.19 08:46
0 0

А кто нибудь знает зачем этим часам wifi? Что он с ним делает? Стоит его настраивать, или пусть всегда и строго через смартфон общается с внешним миром?
iDiver
14.05.19 09:41
0 0

Честно говоря, не очень понимаю, в чем смысл, чтобы экран был всегда включен. Особенно когда речь идет не про тренировки, а просто посмотреть время. Сколько раз мы смотрим на часы за день? Ну несколько раз. Так зачем экрану всегда светиться?
cyrus
09.04.19 10:58
1 0

Это только кажется, что несколько раз, на самом деле десятки раз в день. И это не только время, но и шаги, погода, что-там-ещё на циферблате каждый себе вывел. Поэтому меня не радуют AOD, на которых только время, как на тех же GTR. Включение экрана по жесту мне не нравится: привык, что можно все увидеть, бросив косой взгляд на запястье, не дергая рукой.
D4nte
cyrus
19.06.20 07:41
0 0

Доброе утро, читаю вас со времен обзора читалки Sony 505,
Пишу впервые, купил пару лет назад аналог сабжа, Хуами Пэйс, на замену Sony sw2, но с глазами(очкарик) не подружились они, летом на солнышке норм, а вечерами совсем не алё (((
Купил SW3, 2 года как, нормуль, но Пэйсы летом ношу добротная вещь.
Сравнение сабжа и Пэйс: andr83.io
INGMAR
06.03.19 07:58
0 0

Простите, если было... А беспроводная зарядка у каких-нибудь часов есть? (Amazfit, Huawei, Samsung).
Krite
01.03.19 14:40
0 0

Часы от Fossil с беспроводной подзарядкой.
sensoric
Krite
05.03.19 16:13
0 0

Мда, мои пять центов... Часы - гарбаж. Прожили 3 часа, померли при первой попытке в них поплыть. И таки нет, кнопочки в воде я не нажимал и всё такое.
Huawei Fit с монохромным дисплеем живут уже 2 года и плаваю в них исправно 2км+ в неделю... и живут 5-6 дней, вот это блин функционал для спортсменов, а это г-но.
У этих соплистый шнурок зарядки оторвётся за первый месяц я просто уверен... пока пытаешься его кое-как выковырять из его зарядного крэдла, который не магнитный а дерьмово механический и износится за пару месяцев также... но мне так и не пришлось всё проверить. Дисплей тоже барахло. Так что меняю по гарантии и на eBay.
Gramotey
01.03.19 03:35
3 1

Друзья, подскажите пожалуйста у кого эти часы -
>Любопытно то, что эти часы работают
>не с приложением Mi Fit, как Amazfit Bip,
>а с "родным" приложением Amazfit Stratos.

Я правильно понял, что аккаунт в приложении Amazfit Stratos нужно отдельный заводить, а аккаунт Mi Fit не подойдет?
А то у меня статистика собрана больше чем за полтора года (начиная еще с Mi Band - активность, тренировки, пульс, сон, вес ). Если я перейду на эти часы прошлую статистику не удастся подтянуть в новое приложение?
Edvard
12.02.19 10:36
0 0

"вот HUAWEI Watch GT стоят примерно столько же, сколько и Stratos: они у меня на тесте, скоро будет обзор"
Алекс, не томите уже. Чего брать то? Huawei или Amazfit?
Mop94ok
07.02.19 10:19
0 0

Купил часы, но автономности заявленной и близко нет, без постоянного пульса, без спорта и без подсветки за день осталось 74 %, и ночью, каким-то странным образом с режимом полёта и тишиной съело 14%. Это вообще как возможно, где хотя бы 3 дня автономности?!?!?;
Mac
06.02.19 08:29
0 0

Приобрёл вчера эти часы благодаря этому обзору. Обновил прошивку. Часы всем пока нравятся, но есть пара моментов.
1. Уведомление об удалении телефона срабатывает даже тогда, когда расстояние между ними 50 см. Ладно, фиг с ним, отключил - буду пользоваться уведомлением о разрыве связи. Менее удобно, но сойдёт.
2. При входящем звонке часы не показывают ни имя звонящего, ни номер телефона, написано Unknown (у меня интерфейс английский). Разрешения все есть, телефоны в контактах записаны в международном формате (+7 бла бла бла). Вот это реально бесит, Весь моск себе съел, поиском тут и по гуглу ничего подобного не находится. Телефон Oneplus 5T. Причём в уведомлениях об СМСках, вацап и т.п. - имя контакта отображается.
Twilight
25.01.19 04:24
0 0

2. При входящем звонке часы не показывают ни имя звонящего, ни номер телефона, написано Unknown (у меня интерфейс английский). Разрешения все есть, телефоны в контактах записаны в международном формате (+7 бла бла бла). Вот это реально бесит, Весь моск себе съел, поиском тут и по гуглу ничего подобного не находится. Телефон Oneplus 5T. Причём в уведомлениях об СМСках, вацап и т.п. - имя контакта отображается.
Cтоило пожаловаться - тут же сам разобрался 😄. Надо в приложении Amazfit в настройках уведомлений включить телефонное приложение, потом перезагрузить телефон и часы. Всё заработало.
Twilight
Twilight
25.01.19 06:07
0 3

Спасибо за ценный совет!
Игорь Кужлев
Twilight
25.01.19 12:11
0 0

Эх, 10 лет читал, но пришло время зарегистрироваться и написать. Ибо крайне оказался разочарован часами этими.
Вчера утром прочитал обзор, так вдохновился, что через час уже купил их себе.
В итоге:
- дисплей действительно, как тут писал кто-то, тусклый. Смириться с таким можно, только четко понимая, что тебе нужны эти данные, которые он может предоставить, и если их как нибудь можно разглядеть, уже хорошо;
- пульс, по сути, не измеряют: значения далеки от реальности, как не знаю что, а ругаться не хочется. Чисто теоретически можно признать, что в состоянии покоя более-менее верно. Вчера бегал на дорожке, пульс многократно и надолго был 140-150. В приложении показывает max.105;
- шаги тоже неверно. Ну или как - прохожу 10 шагов, прибавляет 15, прохожу 50, дает 60;
- погода не совпадает ни с чем: ни с термометром за окном, ни с термометров в машине, ни с яндексом, ни с телефонным Accuweather или как оно там;
- с постоянным измерением пульса за 12 часов зарядка ушла с 72 до 22%;
- разблокировка тап-тап работает плохо, и вообще, управление крайне неинтуитивное.

Еще очень интересна была функция отслеживания сна. Но, если я правильно понимаю, ее работа основана на данных о ЧСС? Которые в корне неверны, соответсвенно можно не пытаться с ними спать?

Насколько я понимаю, вернуть их не удастся - типа как работают.
Корвин
24.01.19 15:45
0 1

А иногда вообще шаги не считает - прошелся сейчас 20 шагов, значение не изменилось.
И рукой трясти, чтобы подсветка включилась, иногда нужно до одурения.
Корвин
Корвин
24.01.19 15:51
0 0

Типичная реакция) надо с ней переспать)
Энергопотребление устаканится скоро,тем более что этот разряд во многом спровоцирован игрой с часами, при типичном сценарии использования разряд будет меньше.
E_g_o_r
Корвин
24.01.19 18:03
0 0

А иногда вообще шаги не считает - прошелся сейчас 20 шагов, значение не изменилось.
это в заблокированном режиме, обновляет значения на экране в этом режиме явно реже и пачкой.
E_g_o_r
Корвин
24.01.19 18:05
0 0

а я уже втянулся...циферблат подбирается или на абсолютно белом фоне - тогда на солнце вааще как брильянт, и в темноте отлично, либо черный со светло-зелеными /белыми стрелками цифрами, или мои любимые авиациьённые темы. Черный с красным вообще не смотрится, только на картинках. Ну а к остальному надо притереться... или забрасывать на полку или сдавать обратно.
letschik
Корвин
24.01.19 19:02
0 1

Спасибо. А с настройками уведомлений не поможете? Приходит только вотсап, в приложении нет пункта, где можно это настроить ((
Корвин
E_g_o_r
24.01.19 19:17
0 0

Вроде ж в настройках есть возможность выбрать приложения, от которых транслируются уведомления??

Совет-обновите прошивки на часах и приложение до последней версии. Ну и в теме на 4пда быстрее советы дадут.
E_g_o_r
Корвин
24.01.19 19:32
0 0

Реально белые циферблаты куда лучше читаются, особеннт с черными цифрами.
E_g_o_r
letschik
24.01.19 19:34
0 0

Есть такой пункт. У меня приложение на английском, поэтому скажу на английском, разберетесь. В приложении внизу справа кнопка Me. Потом Settings - Notification settings - App notification settings
Twilight
Корвин
25.01.19 03:13
0 0

А что за дырочки сбоку и на задней стенке?
Twilight
24.01.19 13:45
0 0

Датчик атмосферного давления и (?) микрофон
Morningstar
Twilight
01.02.19 09:37
0 0

Dorogoy Alex,
Napishite pozhaluysta, kakie workout modes est' u etih chasov? My kupili dochke Amazfit bip, posle vashego obzora, nadeyalis', chto ona smozhet monitorit' svoi pohody v gym na fitness, no oni na eto ne raschitany. Eslt' li "gym workout" or "weight training" mode u etih chasov? Ili nado budet pokupat' i-watch sve-taki? Spasibo ogromnoe. Izvinite za latinicu.
tati75
24.01.19 05:21
1 0

Прошу прощения, что вмешиваюсь, но с какой целью планируется использовать часы на силовой тренировке? Для контроля пульса или подсчета каких-то параметров, типа количества подъемов?
Для контроля пульса, по моему опыту, оптические датчики пригодны только при равномерной нагрузки. В случае силовых тренировок это может быть полезно разве только для контроля восстановления.
Для справки, в моем Polar М430 режим "силовая тренировка" присутствует.
VadimV
tati75
24.01.19 09:44
0 0

А погоду он откуда тянет? Можно настроить, чтоб с Яндекса? Он для нас самый точный
Twilight
23.01.19 12:38
0 0

Низя(((
E_g_o_r
Twilight
23.01.19 14:59
0 0

В уведомлениях из whatsapp или telegram отображаются emoji? Или знаки вопроса как в Bip?
morjeus
23.01.19 11:41
0 0

В уведомлениях из whatsapp или telegram отображаются emoji? Или знаки вопроса как в Bip?
Да, отображаются
Twilight
morjeus
25.01.19 05:22
0 1

Спасибо за обзор, Алекс.

Всё-таки это не совсем то, что я ищу. Вот интересно, почему никто не может выпустить круглые умные часы с приличным дизайном, и толщиной до 10мм. Все - огромные и толстые. Вот Bip - ведь всего 6мм - т.е. такое вполне возможно. А эти Stratos - аж 15мм! 😒

Ещё вопрос. Я так понимаю, выбор циферблатов тут сильно ограничен? Такого богатства как для Wear или хотя бы Tizen нет?
alpax
23.01.19 11:17
0 0

Почему же нет? Очень даже есть. Ищущий да обрящет)))
E_g_o_r
alpax
23.01.19 15:12
0 1

на sawfb более 30 000..... понятно, что 50 будут под вас. У меня сейчас 52 циферблата, которые установлены , они подходят мне (включая специфическую (не просто самолетик , а например циферблат под ВД-10) авиационную тематику.
Минус всего этого - 52 это дохрена.
letschik
alpax
23.01.19 15:55
0 1

Ясно, спасибо. Буду знать, а то даже при большом богатстве выбора сложно подобрать подходящий циферблат, чтобы и выглядел прилично, и показывал именно то, что мне нужно.
Осталось теперь найти собственно часы, подходящие под мои требования. 😄
alpax
letschik
24.01.19 06:15
0 0

Honor Watch Magic.
Zheka009
alpax
24.01.19 22:05
0 0

Honor Watch Magic.
Да, как раз вчера читал обзоры. Не совсем то, но вариант, похоже, интересный - размер как раз похож на тот, что я ищу. Но экран там вроде не рефлективный? И непонятно, что там будет с возможностями расширения для этой их новой ОС - вроде даже софт дополнительный нельзя ставить, и выбор циферблатов наверно пока очень ограничен.
Ждём от Алекса обзора Huawei GT - я так понял, функционально они с Honor - братья.
alpax
Zheka009
24.01.19 22:39
0 0

Да, функционал у них, по сути, аналогичен браслету Honor Band 4, которым я сейчас пользуюсь. Экран - Amoled. Автономность в щадящем режиме (без включения всего и вся, типа расширенного контроля сна) - 5-7 дней. Возможностей расширения OS, думаю, не дождемся, разве что, после запуска Huawei Pay в России может появиться возможность использовать NFC для бесконтактной оплаты (хотя это тоже не факт). Циферблаты сторонние не поставить, в последней прошивке прилетела пара-тройка новых, с расчетом на "женскую" версию.
Zheka009
alpax
25.01.19 10:21
0 0

Расширение ОС сторонними приложениями меня мало интересует. Побаловался на Huawei Watch и на Gear S3, и больше ничего не ставлю, но вот выбор циферблатов хотелось бы иметь. Собственно мне нужно то всего парочку, но чтобы подобрать подходящий, необходимо, чтобы было из чего выбирать. 😄
Спасибо за комментарии - буду думать, насколько мне важны именно габариты, и перевешивают ли они некоторую ограниченность системы.
alpax
Zheka009
25.01.19 10:38
0 0

Сходите в тему по этим часам на 4PDA. Там скриншоты выкладывали всех имеющихся циферблатов.
Zheka009
alpax
25.01.19 15:55
0 0

Garmin VivoActive 3 вполне себе тонкие и с дизайном. Год ношу - альтернатив не вижу.
Andy
alpax
05.02.19 16:21
0 0

Интересно, если тут использовать ежесекундно обновляемую заставку экрана - например с секундной стрелкой или с отображением секунд в виде цифр - насколько автономность уменьшится?
Около суток будет работать?
vinodelie
23.01.19 04:53
0 0

В обзоре не упомянуто, что есть возможность вывести секундную стрелку в заблокированном режиме (включается при взмахе руки). Увеличивает энерго потребление, хоть и не драматически (процентов на 15%). Включается в меню на часах "Общие"-"Циферблат"-"Вторая рука"(корявый перевод термина секундная стрелка - second hand).
Кстати, картинка в заблокированном режиме от разблокированного отличается - снижается цветность и детализация. Но если циферблат грамотно сделан, это заметно не будет.

Есть также сторонние утилиты, которые не дают часам засыпать (гасить секундную стрелку), например, PaceOn. Как итог - часы не спят, батарейка утекает очень быстро.
E_g_o_r
vinodelie
23.01.19 15:12
0 1

Спасибо за информацию. Я тоже предпочитаю наличие секундной стрелки, и пусть в спящем режиме она не видна - это как раз имеет смысл.
alpax
E_g_o_r
24.01.19 06:17
0 0

А я вот не могу для себя решить нужны ли мне умные часы. Привык к своим обычным "аналоговым" Tissot. время показывают исключительно точно. Родная батарейка прослужила лет шесть, сейчас вторая стоит уже седьмой год и полет нормальный. Брал побаловаться браслет MiBand, проносил год на другой руке, но надоело потом. Спортом не занимаюсь. Мне интересно мнение людей, которые поменяли хорошие обычные часы на "умные". Был ли смысл или просто новая игрушка- пока не надоест?
Minotaurus
22.01.19 20:35
0 0

Если от часов нужен только показ времени, то, конечно, никакого смысла.
Shushpanchik
Minotaurus
22.01.19 20:48
0 0

У меня умный браслет прежде всего для оповещений (входящие звонки, смс) в универсальном смысле, т.е. никогда не пропустишь звонок, как бы глубоко ни лежал в сумке телефон, или находился бы в другой комнате.
А так да, носил бы обычные часы (свои вольфрамо-сапфировые неубиваемые китайские Hifelen или олдскульную Электронику-55Б, и те и другие сверхточные, порядка 1 с/мес.).
MEH
Minotaurus
22.01.19 21:42
0 0

Я до умных носил Ориент, механику с автоподзаводом. Сменил на Sony SW2 (а их сменил на Стратос) больше из любопытства. Через некоторое время не мог представить, зачем носить обычные часы, так как привык читать оповещения, видеть, кто звонит, не вынимая телефон из кармана. Очень удобно как за рулём, так и в общественном транспорте, особенно зимой, когда задача доставания телефона из глубин одежды превращается в увлекательный квест. Ну и точнейшее до секунды время всегда, без необходимости его сверять. За рулём, кстати, безопасность движения повысилась значительно, так как если звонок не срочный - я его просто сбрасываю, чтобы перезвонить позже. Спортивная функция (я на любительском уровне бегаю), и мониторинг сна - тоже крайне полезные вещи, лично для меня.
Johnny2007
Minotaurus
22.01.19 21:42
0 1

Если гаджеты это не ваше - то не надо. Но, как говорит мой товарищ, все надо когда-то попробовать. Иначе будет невыносимо больно за прожитое.
letschik
Minotaurus
22.01.19 23:53
0 0

У рулона туалетной бумаги пульс меряли, правильно показывает ?
max.verbitski
22.01.19 20:30
0 0

Все подобные часы могут показывать какую-то фигню на рулоне. Однако пульс действительно меряют вполне пристойно, я много раз проверял. И у меня пульс далек от "космонавта", так что лажу я сразу увижу.
Alex Exler
max.verbitski
22.01.19 23:16
0 0

С какой частотой они меряют пульс? Раз в 1 сек, 5 сек, в 10 ?
Sergio_AZ
Alex Exler
23.01.19 00:42
0 0

А как вы проверяли пульс ? Из опыта самый правильный результат дает тонометр.

У меня Beurer с нагрудным датчиком считывающим импульсы в двух точках. PM 80. Чуть-ли самое точное что было на рынке на тот момент. И тот был несколько раз пойман на вранье. Как получается точно мерять пульс у часов на запястье -- понять трудно.
max.verbitski
Alex Exler
23.01.19 17:36
0 0

Самое главное, из-за чего не купил amazfit bip, - может ли тут таймер работать в фоновом режиме?
vinodelie
22.01.19 18:37
0 0

Да, вибрирует и в момент окончания времени переключает на окно таймера и там уже идет обратный отсчет времени (со знаком минус). Вибрирует пока не отключишь. Есть предустановленные на 1,5,10,15,30,60 минут
letschik
vinodelie
22.01.19 20:00
0 1

Очень хороший обзор! Пожалуйста, сделайте обзор новой модели VERGE
boaz55
22.01.19 17:45
0 1

Уже заказаны, едут 😄
Alex Exler
boaz55
22.01.19 18:29
1 1

>Garmin, Samsung, LG, Hiawei
исправьте, Huawei
Seredin
22.01.19 17:44
0 0

Исправил, спасибо.
Alex Exler
Seredin
22.01.19 18:30
0 0

Исправьте "Общая путь" 😄
Kaleva
Alex Exler
22.01.19 19:03
0 0

На скриншоте? Это будет читерство!
Alex Exler
Kaleva
22.01.19 19:10
0 0

Рекламная статья, я покупал себе- экран отвратительный, не покупайте прежде чем не увидите экран сами, на фото он смотрится безупречно, но на деле он отвратительный, ни в какое сравнение с экранами других "топовых" брендов. Подумайте 10раз перед покупкой, я свои передарил ибо самому такие носить не комильфо, за подобные деньги есть часы других марок с гораздо лучшим экраном. В часах экран самое главное!
Tsvil
22.01.19 15:38
7 2

а подобные деньги есть часы других марок с гораздо лучшим экраном
Ссылки в студию! В противном случае это убогий троллинг.
Bamboliny
Tsvil
22.01.19 15:44
0 1

О, параноики прискакали, прикольно. Я в обзорах неоднократно показывал и подчеркивал разницу между рефлективными и OLED-дисплеями. И объяснял, в чем там плюсы и в чем минусы. А дальше каждый себе сам выбирает: яркий OLED, который живет один день и быстро выгорает, и неяркий рефлективный дисплей, который живет неделю и отлично показывает на солнце, вот и все.
Alex Exler
Tsvil
22.01.19 16:36
0 1

Это со всех сторон убогий троллинг: чувак просто не знает, что такое рефлективные дисплеи. Кстати, у Huami за те же деньги есть Amazfit с AMOLED-дисплеем, я заказал. Но когда к рефлективному привыкаешь, эти AMOLED уже совершенно не прикалывают, хоть они намного более яркие и цветастые.
Alex Exler
Bamboliny
22.01.19 16:37
0 1

Но когда к рефлективному привыкаешь, эти AMOLED уже совершенно не прикалывают, хоть они намного более яркие и цветастые.
Уже привык. После часов Casio c ЖК-дисплеем просто огонь 😄 На самом деле, трансрефлективный дисплей яркий даже при искусственном свете и ничем не хуже дисплея с подсветкой при обычном дневном свете, даже в пасмурный день - особенно, если на него смотреть под прямым углом к поверхности. Еще вспоминаю аналогичный (с поправкой на древность) дисплей на Nokia E52 - на ярком солнце он терял в цветности, но был оооочень четкий и прекрасно читаемый, при том что на других смартах вообще нифига не было видно.
Bamboliny
Alex Exler
22.01.19 16:50
0 0

Для "шашечек" есть классические часы. Купив Стратос первые два часа искал повод, чтобы их сдать обратно. Через сутки возникло свое понимание смарт-часов, в частности Стратос - это функционал, в первую очередь для спортсменов. Они показывают информацию , на сегодняшний день в неплохой продолжительности, плюс удобства типа будильника на руке, и прочие плюшки. Поэтому яркость часов в помещении я отодвинул на пятый план.
Покупать смарт-часы, даже с Oled дисплеем, чтобы показать, какой у тебя классный скелетон на заставке....... будем честными для себя - для этого есть классика.
А смарт, да еще Стратос, не жалко угробить на тренировке или в лесу, при этом на руке есть практически все (NFC конечно желателен, но нет его).
letschik
Tsvil
22.01.19 18:42
0 2

О! Е52 и Е71 - мои либимцы! Умела же Нокиа делать телефоны! До сих когда случайно натыкаюсь на них в дальнем углу ящика каждый раз в руках хочется подержать, душевные трубки.
4ygak
Bamboliny
22.01.19 18:48
0 0

Какой ещё троллинг, что вы несёте, я высказал свое мнение. Для спорта можно использовать amazfit, который и легче и меньше. А по поводу ссылок - погуглите huawei watch gt classic или спорт, кому что больше по душе, цена немногим выше, возможности те же, внешний вид, а главное экран превосходит по всем параметрам, стратос устарел не успев стать популярным
Tsvil
Alex Exler
22.01.19 21:43
5 1

Какой ещё троллинг, что вы несёте, я высказал свое мнение.
Высказал свое мнение, обвинив меня в продажности? Прикольное у вас мнение, я вам скажу.

Для спорта можно использовать amazfit, который и легче и меньше.
Вам бы матчасть учить. Это все Amazfit. Там пять моделей. И есть модель с AMOLED.

А по поводу ссылок - погуглите huawei watch gt classic или спорт, кому что больше по душе, цена немногим выше, возможности те же, внешний вид, а главное экран превосходит по всем параметрам, стратос устарел не успев стать популярным
Так прикольно, когда меня обвиняют в продажности люди, не разбирающиеся в теме даже на элементарном уровне. Вон у меня Huawei Watch GT лежат на столе, скоро будет обзор. AMOLED-экран. Качество отличное, но всегда выключен. Активизируется только жестом или кнопкой. На солнце изображение плохо различимо, в отличие от Stratos.Так что еще большой вопрос, кто что выберет. Я однозначно выбираю Stratos .
Alex Exler
Tsvil
22.01.19 22:22
1 4

я сразу обьяснил что для меня главное это экран, Huawei Watch GT на данный момент, по моему мнению, оптимальный вариант цена-качество. плюс в отличии от стратос умеют в умный сон. а активация жестом то что и надо, зачем мне что бы они всегда работали, поднял руку - посмотрел. за продажность - прошу прощения, сейчас читаю ваши статьи.
Tsvil
Alex Exler
22.01.19 22:30
2 0

Да без проблем. Просто надо хорошо понимать разницу между экранами. У AMOLED действительно качество изображения отличное, но живет мало и нормально работает, когда всегда выключен. Плюс прогорает довольно быстро. И на солнце не очень хорошо различим (раньше было совсем плохо, у Huawei Watch GT уже вполне терпимо). Кого это устраивает - Amazfit Verge или Huawei Watch GT. Кому нужен рефлективный дисплей (всегда включен, на солнце шикарное изображение) - Stratos, Bip или Garmin, но они сильно дороже.
Alex Exler
Tsvil
22.01.19 22:38
0 1

А я вот все-таки на Honor Watch Magic остановился. По возможностям особо от Watch GT не отличаются, но компактнее и дешевле (успокоить жабу, тем более, что обошлись около 6000 руб.). Stratos размерами смутили, но это сугубо индивидуально: не люблю большие часы.
Zheka009
Alex Exler
23.01.19 11:05
0 0

Я так понимаю, что они, как и GT, тоже не знают "спящего" режима, когда экран всегда включен?
Alex Exler
Zheka009
23.01.19 11:17
0 0

Я еще жду, но у них, по описанию и обсуждению на 4PDA, вообще нет режима "всегда включен". Могу ошибаться, конечно. Через недельку должны подъехать - там посмотрю сам.
Zheka009
Alex Exler
23.01.19 15:27
0 0

Пару слов об Amazfit Bip. Купил месяц назад, по подсказке Алекса (за что отдельное огромное спасибо!), пока полет нормальный, но есть некоторые особенности, о которых лучше знать заранее. Функция уведомления о потере связи со смартфоном, с одной стороны, весьма полезная - выходя куда-то смарт не забудешь дома, но вот в пределах квартиры она, скорее, становится вредной: например, если смарт находится за парочкой капитальных стен - банально пошел по нужде, а смарт (вопреки мнению большинства) оставил в комнате на столе - все, часы жужжат, причем, буквально каждую минуту и так несколько раз. Такое поведение напрягает. Но это не недостаток, это особенности маломощного энергоэффективного блютуса.
Чтобы удалить накопившиеся уведомления надо либо удалять по одному, либо пролистать их все, пока не появится иконка удалить все.
Хороших, действительно удобных циферблатов реально не так много, несмотря на тысячи раскиданных по сети - в основном это циферблаты, порожденные чьей-то больной фантазией, так что найти нужный именно тебе, с которым потом жить и жить, совсем непросто, придется перебрать буквально сотни.
Шрифт уведомлений мелкий и не меняется, но это не страшно, важен сам факт уведомления. Точнее, шрифт-то меняется, но делается это весьма непросто, способ не для простых смертных.
Глюк ПО: почему-то у меня все наоборот - если включен режим отслеживания сна, то он не отслеживается, хотя датчик пульса исправно работает, и в приложении потом информации о сне нету. А вот если в приложении Mi Fit эта функция отключена, то все прекрасно работает - странный глюк, почему-то не устраненный разрабами.
С этими часами прекрасно работает приложение Mi Band Func Button, котоорое позволяет управлять музыкальным плеером телефона с часов - очень удобно, если смарт убран далеко в карман, на улице мороз, а управления на наушниках либо нет, либо под шапку лезть не хочется, чтобы переключить трек, если на наушниках есть органы управления. Да и еще кучу полезного эта прога делать умеет.
Bamboliny
22.01.19 15:14
0 2

Вторая фотка - это не про часы, а про защитное стёклышко к ним? Оно нужно?
Bons°
22.01.19 14:15
0 0

Про пленку, если быть точнее.
t-55-2
Bons°
22.01.19 15:48
0 0

Алекс, экран в точности такой же, как как у Bip? Это в ваших солнечных краях он хорош, а у нас в Сибири в основном тускловат. Смотрю тоже в сторону Verge vs Stratos, та же цена, те же 5 дней, AMOLED, AOD, можно говорить (пока телефон из куртки выскребешь), нет водозащиты, корпус, похоже попроще, но посмотреть вживую негде... Но, конечно, с Bip расставаться жалко - больше месяца работы!
Dieliz
22.01.19 13:40
0 0

Алекс, экран в точности такой же, как как у Bip? Это в ваших солнечных краях он хорош, а у нас в Сибири в основном тускловат.
Да, точно такой же. Рефлективные дисплеи в "спящем" режиме очень тусклые. У Гармина - та же история. А амоледы сдыхают очень быстро, производители у них даже "спящие" режимы вырубают.
Alex Exler
Dieliz
22.01.19 13:48
0 0

У Amazfit есть еще Verge с AMOLED. Там много интересностей, я заказал, будет обзор.
Alex Exler
Dieliz
22.01.19 14:07
0 0

Что было бы очень приятно и полезно - часы на android wear c трансфлективным дисплеем.
У Huawei Watch за пару лет AMOLED дисплей выгорел капитально, несмотря на автоматический сдвиг на несколько пикселов и тусклый "спящий" режим.

А смысл всех этих проприетарных фитнес-трекеров в виде часов от меня ускользает. Но тут уж у каждого свой сценарий использования.
Trilobyte
Alex Exler
22.01.19 14:11
1 1

ну фиг знает, у нас на Урале при максимально выставленной яркости Amazfit Bip все прекрасно видно
Klient174
Dieliz
22.01.19 20:30
0 0

Как эта модель выглядит против Xiaomi Huami Amazfit Verge?!
Это параллельные направления?
Amazfit покупают своей функциональностью.
crocus777
22.01.19 13:37
0 0

Verge - там AMOLED. Надо будет купить их потестировать.
Alex Exler
crocus777
22.01.19 13:47
0 0

Поизучал Verge - очень интересные, заказал.
Alex Exler
crocus777
22.01.19 14:06
0 0

А на сообщения (ватсап, СМС, почта) как на Android Wear на них отвечать можно?
Angus
22.01.19 13:22
0 0

С данной глобальной прошивкой - нет. Но есть моды, которые позволяют отвечать.
Alex Exler
Angus
22.01.19 13:31
0 0

Разблокировка экрана (при включенной функции) происходит двойным тапом по экрану...... чтобы дойти до этого понадобилась неделя. В инструкции нет, я упорно нажимал один раз, долго один раз, быстро три раза (!! ), перезагружал (иногда приходится после установки циферблатов арк) , обновлял и т.д. пока не полез в кладезь пда... как так-то, ведь авиацьённый инженер же ж ведь......
letschik
22.01.19 13:11
0 1

Очень странно. При включенной функции у меня одним тапом разблокируется. Ну и кнопкой верхней всегда разблокируется, зачем перезагружать-то? 😄
Alex Exler
letschik
22.01.19 13:35
0 0

У меня версия прошивки 2.3.8.0. , один тапом не разблокируется. Только двойным (что собственноа в глубине 4пда и сказали. Тройным нет. Ну и кнопка естественно. Перезагружал - думал может сбой какой-то в софте. И при загрузке нескольких циферблатов в арк е, в часах не были активны некоторые приложения (пульс, таймер, секундомер и т.п.) , оставались только 4-5 основных. После перезагрузки все восстанавливалось. Именно после закачки 4-5 арк-ов, в формате wfz все нормально
letschik
Alex Exler
22.01.19 15:20
0 0

А как расходуется батарея при проигрывании музыки? У меня S3 gear просто безбожно тратит батарею. Видимо постоянная передача данных через bluetooth вещь энергозатратная. 2 часа бега с музыкой и батарея в 0.
makavashi
22.01.19 12:30
0 0

Я не проверял, но энергозатратная - факт. Судя по емкости, должно хватать часов на 6 - надо будет проверить.
Alex Exler
makavashi
22.01.19 13:30
0 0

Замерьте, пожалуйста, хотя бы просто подключив к колонкам через блутуф. Хотелось бы знать сколько выдержит.
makavashi
Alex Exler
22.01.19 22:10
0 0

Алекс, добрый день!
Подскажи плиз хорошую модель умных часов в прямоугольном форм-факторе, подключить планируется к Хуавей Хонор 8.
Я сам только Apple Watch знаю, но нужно что-то другое, желательно чтобы в России продавалось...
Axl_Warlock
22.01.19 12:29
0 0

Посмотрите предыдущий обзор Amazfit Bip
Kamilmfa
Axl_Warlock
22.01.19 13:05
0 0

Amazfit Bip. Ссылка в самом начале обзора.
Alex Exler
Axl_Warlock
22.01.19 13:30
0 0

Алекс, а с какими из популярных спортивных приложений, типа Strava, Endomondo, ..., есть возможность синхронизировать тренировки?
SytnikVV
22.01.19 12:16
0 2

Тоже заинтересовался этим вопросом. Пишут, что может синхрониться с Стравой и оттуда можно синхронизировать с Ендомондо. Также можно экспортировать в .gpx-файл и загрузить в Ендомондо.
makavashi
SytnikVV
22.01.19 12:33
0 1

Также можно экспортировать в .gpx-файл и загрузить в Ендомондо.
не, этим точно не хочется заниматься.
Пишут, что может синхрониться с Стравой
хотя бы этого было бы уже достаточно. Использую Polar-овские V800 в постоянном режиме. С тренировками у них, конечно же, все ок, но и дизайн уже утомил, и функциональности не хватает. Специально ждал обзор этих часов, что бы понять, стоит ли их брать для моих целей, или все-таки придется смотреть в сторону AW-4
SytnikVV
makavashi
22.01.19 13:05
0 1

А с V800 сравнивать-то корректно? Все-таки, V800 позиционируется, как спортивный прибор, работающий в связке с приличным кардиодатчиком. Если спортивных целей нет и особая точность не важна, то и оптический датчик сгодится, конечно.
VadimV
SytnikVV
22.01.19 19:09
1 1

Так к этим часам можно нагрудные датчики также подключать) это в обзоре малость упущено.
E_g_o_r
VadimV
23.01.19 06:35
0 0

Да, это сильно меняет дело, спасибо за инфу.
Нашел, что на веломании это обсуждается
VadimV
E_g_o_r
23.01.19 09:01
0 0

Кстати, в некоторых СМИ был анонс Bip 2 - больше цвета, больше возможностей. Очень похожи на эппловские часы.
Kamilmfa
22.01.19 11:42
0 3

Очень интересно, спасибо, сейчас поищу.
Alex Exler
Kamilmfa
22.01.19 13:29
0 0

Файл 91.jpg. Эффект ТРИНИРОВКИ.
Если разработчики по результатам обзора пропатчат хотя бы этот косяк, вот уже и польза. 😄
swancheg
22.01.19 11:16
0 0

Да, я тоже обратил внимание 😄
Alex Exler
swancheg
22.01.19 13:29
0 0

Ещё "Общая путь" в 93.jpg
xoxol
Alex Exler
22.01.19 17:24
0 0

Что-то ни слова про IOS .Есть поддержка?
Что умеют отображать? Например встречи из календаря?
Motaro
22.01.19 11:15
0 0

Есть поддержка, сейчас допишу.
Alex Exler
Motaro
22.01.19 11:42
0 0

Пользуюсь пол-года, обычные Suunto теперь надеваю вторыми только в горы, так лежат на тумбочке и показывают температуру и давление 😄
Daishi
22.01.19 10:56
0 0

Алекс, в некоторых обзорах на ютубе описывают, что у них подтормаживает интерфейс и показывюат, что жмут кнопку "Сменить циферблат", и часы не реагируют еще секунд 5. У вас повторялись подобные лаги?
Также упоминался минус, что текст сообщений не видно (т.е. неполный текст с уведомления андроида становится еще более неполным).
Daniil
22.01.19 10:54
0 0

Смотря какого времени обзоры. Хуами много сделали для повышения плавности интерфейса в последних прошивках.

По поводу уведомлений-есть амазмод, где уведомления полные не только можно пролистывать, но и отвечать на них.
E_g_o_r
Daniil
22.01.19 11:19
0 1

Алекс, в некоторых обзорах на ютубе описывают, что у них подтормаживает интерфейс и показывюат, что жмут кнопку "Сменить циферблат", и часы не реагируют еще секунд 5.
Не очень понял, что такое "жмут кнопку сменить циферблат". Приложения листаются пальцем по экрану. Не тормозят.

Также упоминался минус, что текст сообщений не видно (т.е. неполный текст с уведомления андроида становится еще более неполным).
Никаких проблем, текст же скролируется. Если весь не влез, пролистываешь.
Alex Exler
Daniil
22.01.19 11:44
0 0

1. Сейчас основной функционал, что у пейсов, что у стратосов устаканился, но все равно выходят обновления, потому стоит в характеристиках указать версию прошивки как часов, так и приложения на телефоне.
2. Есть 2 ветки прошивок для часов- основанные на глобальной и китайских версиях. В обзоре глобалка. Китайские версии в плане функционала чуть богаче, но для поддержки русского и других языков, отличных от китайского, нужны кастомы на основе китаек, которые можно найти на 4пда и xda.
3. Ввиду того, что часы на андроиде, можно ставить свои приложения, единственное, что они должны работать на архитектуре MIPS. На 4пда можно найти соответствующие приложения,например,календарь.
4. Есть приложения AmazMod и WatchDroid, расширяющие возможности работы с сообщениями, например, привносящие возможность ответа с часов.

ЗЫ. У амазфита появились verge- но там амолед, возможность использования в качестве гарнитуры (можно разговаривать по часам) и защита всего ip68 в отличие от стратосов.
E_g_o_r
22.01.19 10:50
0 4

Еще нужно упомянуть возможность установки сторонних циферблатов, как в формате wfz (скин в формате xml), так и в виде андроид-приложений (формат apk), в которых может быть черт лысый. Коллекции можно найти на том же 4пда.
E_g_o_r
E_g_o_r
22.01.19 11:18
0 2

Умный будильник работает?
Враг Волшебников
22.01.19 10:41
0 0

У этих часов нет такой функции
renatn
Враг Волшебников
22.01.19 12:20
0 0

Если правильно понял, то аудио плеером на телефоне нельзя управлять? Если так, то очень жаль.
Konstantin
22.01.19 10:40
0 0

Нет, у них свой плеер.
Alex Exler
Konstantin
22.01.19 10:45
1 0

Почему нет? Нужно в приложении включить соответствующую опцию и можно.
E_g_o_r
Konstantin
22.01.19 10:51
0 1

Нужно включить опцию "управление музыкой"
E_g_o_r
E_g_o_r
22.01.19 11:25
0 1

А, я это упустил, сейчас добавлю, спасибо.
Alex Exler
E_g_o_r
22.01.19 16:41
0 0

Алекс, а как они по размеру? Не огромные? Меня пока останавливает то, что запястье узкое, а часы, судя по всему, немаленькие: сейчас на руке часы на 42 мм, а у Стратосов, вроде, 48-49.
Zheka009
22.01.19 10:40
0 0

Как по мне - нормально, а у меня запястье узкое.
Alex Exler
Zheka009
22.01.19 10:45
0 0

простите, но по фото именно огромные. может они и удобные, вам виднее, но на руке у вас гигантский будильник. приложил линейку к руке (45 мм) - атас, да еще полтора сантиметра толщиной!
ShaH99
Alex Exler
22.01.19 12:40
0 0

(пожимая плечами) Для вас они - гигантские, для меня - совершенно нормальные. Для уведомлений чем больше экран, тем лучше.
Alex Exler
ShaH99
22.01.19 12:47
0 0

(кивая головой) да кто же спорит, что на большом экране виднее. однако меня умные часы изначально смущали именно своими габаритами. поэтому после вашего обзора amazfit bip (отдельное спасибо за него) остановился на них, и по размеру это максимум для меня лично, а эти в сравнении большими и назвал
ShaH99
Alex Exler
22.01.19 16:46
0 0

Ничуть не спорю с тем, что Стратос заметно больше Бипа 😄
Alex Exler
ShaH99
22.01.19 16:52
0 0

Алекс, можете помочь: у меня в часах настроек уведомлении в приложении просто нет. Приходят только уведомления вотсап и все. Картинка в Вашем обзоре и из моего приложения не совпадают. Обновление предложено было - обновил, но настроек не появилось.
Т.е. вот этого раздела нет.
Как думаете, в чем может быть дело?
Корвин
Alex Exler
24.01.19 17:14
0 0

О, может поменяю наконец Tissot на такие 2S, Спасибо
traveller
22.01.19 10:34
0 0

у меня лет 12-13 часы Tissot PR 50 с сапфировым стеклом, титановый корпус весь покоцан, а на стекле - ни малейшей царапинки
traveller
traveller
22.01.19 10:43
0 0

Пользуюсь 2 месяца - практически такие же впечатления. Поначалу сильно не понравилось, как выглядит дисплей с включённой подсветкой - до этого были Sony SW2, там было сильно лучше и ярче. Но автономность требует жертв, видимо. За эту цену альтернативы я не увидел в момент покупки. Сейчас бы ещё рассмотрел часы от Хуавей, конечно.
Johnny2007
22.01.19 10:27
0 0

Я бы эти на Huawei точно не променял.
Alex Exler
Johnny2007
22.01.19 10:44
0 1

По ценнику ближайший аналог, на мой взгляд - Honor Watch Magic.
Zheka009
Alex Exler
22.01.19 10:58
0 0

И Huawei Watch GT. И оба хуавея - ни фига не аналоги, потому что дисплей AMOLED и есть интересные неприятные особенности, скоро будет обзор.
Alex Exler
Zheka009
22.01.19 11:06
0 2

Ага, здорово. С интересом почитаю.
Zheka009
Alex Exler
22.01.19 11:46
0 0

Вот тоже уже год хожу в бип'ах - вроде бы ничего, удивительная выносливость, даже с тренировками, компактный размер, невесомые, но хочется больше красоты на каждый день и больше спортрежимов для тренировок. Все таки бипы - совсем entry level, хотя и очень качественный.
Сам сейчас разрываюсь между huawei watch gt, amazfit verge или amazfit stratos...
Хочется и длительность нормальную получить и функционал и внешний вид.
Потому с удовольствием посмотрю на сравнение этих часов от Экслера...
Ramsoft
Alex Exler
22.01.19 23:03
0 0

Так тут надо хорошо понимать, что именно хочется. Красивую картинку на экране, но плохую автономность и плохую картинку на солнце или же блеклую картинку, но постоянно включенную, при этом хорошая автономность и шикарное изображение на солнце.

Первое - Huawei Watch GT (и даже нет спящего режиме), Amazfit Verge (еще не изучал, но заказал), второе - Amazfit Stratos, которые лично для меня - наиболее подходящие.
Alex Exler
Ramsoft
22.01.19 23:12
0 0

Дык вот и удивительно, что Хуавей ГТ заявлено до 2-х недель при таком экране (пусть и гаснущем) и народ пишет на 4пда, что с включеным периодическим пульсометром 10 дней живут.
А тут по идее экономичный экран без подсветки и всего 5 дней... Ну неделя с натяжкой. В принципе - если на бипы поставить фэйс с секундами - они тоже резко проседают по питанию, но не настолько, чтоб прям дни считать...
Что нравится в амазфитах под патронажем сяоми - они не забыты даже через пару лет после выпуска, выходят прошивки, правят автономность и ошибки, стабильность работы. Большая массовость приводит к отличной обратной связи и хорошей реакции производителя на замечания пользователей.
С хуавеем у меня такого опыта нет и потому непонятно, что от него ожидать - то ли это будет красивая игрушка, заброшеная после полугода обновлений и забытая после выхода новой модели или нормальное поддерживаемое устройство, пусть и с закрытой, некастомизируемой ОС внутри.
Ждем ваших отзывов, Алекс! С нетерпением ждем!
Ramsoft
Alex Exler
23.01.19 09:31
0 1

Дык вот и удивительно, что Хуавей ГТ заявлено до 2-х недель при таком экране (пусть и гаснущем) и народ пишет на 4пда, что с включеным периодическим пульсометром 10 дней живут.
А чего ему не жить-то, если экран постоянно выключен? Чисто маркетинговая хохма. На мой взгляд, некрасивая.

А тут по идее экономичный экран без подсветки и всего 5 дней...
Я тоже не понимаю, почему всего 5 дней. Но так как разные Garmin тоже всего 5 дней, то остается вопрос, почему Bip столько живет 😄
Alex Exler
Ramsoft
23.01.19 09:34
0 0

Дык вот же... Но...
Раз - Экран у бипов - 176х176. А у стратосов - 320х300. В три раза больше.
Два - Если у бипов включить фэйс с секундной стрелкой или цифровыми секундами - расход резко возрастает, но опять же - из-за разницы в разрешении экранов прогрессия не такая мощная, как на стратосе. И квадратный экран бипов располагает к цифровым циферблатам, которые в основном без секунд, в отличии от круглых стратосов, чей четкий экран так и манит установить аналоговый фэйс с прыгающей секундной стрелкой.
Попробуй установить на них фэйс без частых обновлений и помониторить расход, может будет прогресс.
Ну а батарея в стратосе всего на 30% больше.

И еще - я не нашел, какой точно процессор в бипах, но многие нюансы указывают на МТК2523, который 1.3V, 208MHz и это у него HiSpeed mode...
А в стратосах вроде как Ingenic M200S 2х-core 1,2GHz...
Тут, как говорится - выше головы не прыгнешь.
Ramsoft
Alex Exler
23.01.19 11:34
0 0

Попробуй установить на них фэйс без частых обновлений и помониторить расход, может будет прогресс.
Я вообще никогда не использую скин с секундами - на черта они? У меня без секунд 5 дней. По поводу размеров - да, согласен, видимо, оно в первую очередь и влияет.
Alex Exler
Ramsoft
23.01.19 11:36
0 0

Я вообще никогда не использую скин с секундами - на черта они? У меня без секунд 5 дней. По поводу размеров - да, согласен, видимо, оно в первую очередь и влияет.
В первую очередь более продвинутая (сложная) операционка (андроид) 😄
E_g_o_r
Alex Exler
23.01.19 12:20
0 1

Кстати, да, на Bip же вообще непонятно какая операционка и они никак не колются 😄
А на Stratos Android, факт.
Alex Exler
E_g_o_r
23.01.19 12:25
0 0

Дак в том-то и дело, что там что-то явно менее ресурсоемкое, чем андроид. Может свое, может позаимствованное, но в итоге оно кушает явно мало. А андроид - он во многом избыточен, хотя его и оптимизировали. Но использование кастомизированного андроида и почти одной и то же железной платформы (причем богатой функционально) позволило хуами выпустить уже трое часов - пейсы, стратосы и верджи. Т.е. кастомизированный андроид (они называют его WOS) позволяет им свою линейку масштабировать очень хорошо и это плюс, но при не на 100% оптимальном энергопотреблении.
E_g_o_r
Alex Exler
23.01.19 15:05
0 1

Там где указаны цены, ссылка на Али ведёт к другим часам.
HeddinTG
22.01.19 10:18
0 0

Поправил, спасибо.
Alex Exler
HeddinTG
22.01.19 10:44
0 0
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