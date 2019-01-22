Обзор "умных" часов Huami Amazfit Stratos

Красивые и решительные.

Вердикт кота Бублика

В обзоре "умных" часов Amazfit Bip, которые поразили меня своей функциональностью и автономностью при цене буквально в 4-5 тысяч рублей, я говорил о том, что хорошо бы, чтобы компания Huami (дочерняя компания Xiaomi) выпустила часы с трансфлективным дисплеем, но круглые и красивые, потому что Bip, скажем честно, чисто внешне очень неказистые. (Кстати, обратил внимание, что в Испании их много кто носит, причем довольно часто - женщины, и почти все выбирают вариант с оранжевой окантовкой корпуса - так они смотрятся значительно эффектнее.)

У этого производителя уже была модель с круглым циферблатом, которую я обозревал, - Huami AMAZFIT Sports (она же Amazfit Pace). Но те часики тоже выглядели достаточно неказисто: их никак нельзя было сравнить с часами от Samsung, Huawei и других крутых брендов.

Так вот, выяснилось, что у Huami сейчас есть модель под названием Amazfit Stratos, которая по дизайну ничем не уступает последним "умным" часам от Samsung и Huawei, а стоит она порядка 12 тысяч рублей (HUAWEI Watch 2 Classic - 25 тысяч, Samsung Galaxy Watch - 19 тысяч, а вот HUAWEI Watch GT стоят примерно столько же, сколько и Stratos: они у меня на тесте, скоро будет обзор).

Разумеется, я заказал эти часы поизучать: сразу скажу - часы оказались более чем достойные. Я их как следует потестировал и теперь готов поделиться своими впечатлениями.

Технические характеристики

Дисплей: 1,34" в диаметре, 320×300, сенсорный, трансфлективный, закаленное стекло 2,5D

Беспроводная связь: Bluetooth 4.2

Аккумулятор: 290 мА·ч

Размеры: 45 x 45 x 15 мм

Вес: 60 г

Динамик/микрофон: нет

Определение координат: GPS, GLONASS

Вибрация: есть

Мониторинг: сон, физическая активность

Датчики: акселерометр, гироскоп, компас, высотомер, датчик освещенности, пульсометр

Водонепроницаемость: WR50 (душ, плавание)

Цена: 11-14 тысяч рублей на "Яндекс.Маркете" (один вид ремешка), 12 290 рублей на Ali (есть разные варианты ремешков плюс варианты с дополнительным цветным ремешком)

Также есть версия под названием Amazfit Stratos 2S: он отличается только тем, что там используется сапфировое стекло. Продается в одном магазине на "Яндексе" за 15 150 рублей.

Комплект поставки

Эффектно выглядящая коробка с суперобложкой, на которой перечислены основные возможности устройства.

На часах наклеена пленка с изображением циферблата, установленного по умолчанию.

Комплект поставки: часы с ремешком, крэдл для зарядки и кабелем USB 2.0, руководство пользователя.

Внешний вид и особенности

Выглядят часы эффектно: пластиковый корпус с текстурой под карбон, хромированный ободок, три кнопки управления.

Задняя часть с контактной группой для зарядки и датчик пульса.

Кнопки управления. Центральная кнопка больше двух крайних.

У стандартного ремешка замок типовой.

Вот эти часы в хорошей компании: слева - Amazfit Bip, справа - Garmin Vivoactive, которые выглядят значительно попроще.

Материалы и качество исполнения - отличные, часы приятно взять в руки. Почти за два месяца непрерывной эксплуатации ни на стекле, ни на корпусе - ни одной царапинки или потертости: выглядят совершенно как новые.

К зарядному крэдлу часы не примагничиваются, а вставляются до легкого щелчка. Приспособился не сразу, но когда понял, как оно работает, больше проблем никаких не было.

Ремешок здесь со стандартным креплением, меняется на любой другой за несколько секунд. У меня уже скопилась небольшая коллекция ремешков для "умных" часов: разноцветные пластиковые, два вида металлических (сетчатый магнитный ремешок "миланская петля" очень нравится - вон он на снимке у Amazfit Bip), ну и есть несколько кожаных.

Эти часы с кожаным ремешком даже с костюмом солидно смотрятся.

Дисплей

Как и у других моделей Amazfit, здесь используется цветной трансфлективный (также его называют рефлективным) дисплей, который никогда не выключается и при этом демонстрирует очень хорошую автономность.

Напомню, что трансфлективные дисплеи имеют очень интересную особенность: они умеют как отражать свет, так и светиться самостоятельно. При ярком освещении (на прямых солнечных лучах) такой дисплей свет только отражает (то есть энергии почти не потребляет), при этом качество изображения - изумительное. Чем ярче солнце, тем лучше видно. А при недостатке освещения дисплей включает собственную подсветку, которой вполне достаточно для того, чтобы все было хорошо видно даже в полной темноте.

Подобного рода дисплеи используются в часах Garmin - например, в Garmin Vivoactive 3, Garmin Fenix 5 и многих других моделях.

Поначалу изображение на таких дисплеях в помещении кажется слегка тускловатым, но на улице от качества картинки приходишь просто в восторг. (Подавляющее большинство других "умных" часов и фитнес-браслетов на солнце уходят практически в ноль, что-либо разглядеть на них крайне сложно.)

Здесь же изображение на солнце - просто великолепное.

При обычном освещении экрана изображение неяркое, но хорошо различимое. И это именно сам скин часов, а не сильно урезанный "спящий" режим, как у часов с Android Wear на матрице Amoled.

Подсветка включается или по жесту руки (отключаемо), или кнопкой.

Кстати, обратите внимание на то, что у часов снизу есть небольшой вырез под датчик освещения. Но он настолько незаметен, что я, только когда готовил обзор, увидел, что он вообще существует.

Работа устройства

Любопытно то, что эти часы работают не с приложением Mi Fit, как Amazfit Bip, а с "родным" приложением Amazfit Stratos.

Сопряжение приложения с часами делается по Bluetooth: у часов и приложения будет интерфейс на языке, установленном в телефоне. С кириллицей там нет никаких проблем.

Схема работы оболочки тут следующая. От главного десктопа (циферблата) жестами вправо-влево переключаются приложения. Причем вправо идут два приложения, влево - одиннадцать приложений.

Свайп вниз - область быстрых переключателей.

Там можно перейти в настройки.

Есть режим "Не беспокоить".

Настраиваются: вибрация, подсветка, включение жестом.

Другие настройки.

Есть поиск телефона, напоминание об активности.

Настройка целей за день.

От главного экрана свайп вниз - список полученных уведомлений, где можно заходить в конкретное уведомление и его целиком просматривать.

Самый первый экран (два свайпа вправо от десктопа) - текущие данные. Двойной тап этому экрану - закладки с подробной информацией.

Второй экран - спорт. Здесь запускается текущая тренировка. Этот же экран вызывается по центральной кнопке (для скорости).

Запускаем активность - дальше идет подробное отслеживание информации.

Причем видов активности здесь очень много.

Третий экран (основной, домашний) - циферблаты. При длинном нажатии на экран циферблаты можно пролистывать и выбирать нужный. Плюс там же некоторые из них можно настраивать под свои задачи.

Следующий экран - погода. И влево-вправо листается по дням.

Пульс.

Воспроизведение музыки. Это не со смартфона, данные часы умеют сами проигрывать загруженную в них музыку (под нее доступно примерно 2 ГБ). Воспроизводится она через беспроводные наушники.

Однако с часов спокойно можно управлять воспроизведением на смартфоне: для этого достаточно в профиле в настройках уведомлений включить управление музыкой на смартфоне.

Будильник.

Будильников может быть несколько, оповещают вибрацией: в принципе очень удобно и ненапряжно. От такого будильника просыпаться намного приятнее, чем от орущего на столе чудовища.

Компас.

Секундомер.

Информация о сне.

Тренировочный центр - тренировка с подсказками.

Таймер.

Местоположение.

Вот и все экраны/приложения.

Теперь давайте посмотрим, как работает режим тренировки. Запускаем активность - например, ходьбу. Или велосипед.

Данные процесса.

Ну и что нам показывают в приложении.

Главный экран. Активность, заряд батареи, пульс, сон.

Подробно об активности.

График пульса.

Данные по сну.

Данные аккаунта.

Профиль подключенных часов.

Выбор циферблата.

Настройка виджетов и приложений, ненужные можно отключить, можно менять порядок.

Системные настройки.

Параметры уведомлений.

С айфонами эти часы также будут работать. В iTunes есть приложение Amazfit Watch.

Наблюдения при работе и выводы

Время автономной работы здесь практически такое же, как у Garmin Vivoactive 3. То есть порядка пяти дней в режиме "Все включено" и неделю с отключенным режимом постоянного отслеживания пульса. Поразительной автономности, как у Amazfit Bip, здесь нет, но пять дней с постоянно включенным дисплеем - это вполне неплохо.

Часы работают очень стабильно, уведомления приходят совершенно четко, претензий к этому не было никаких.

Понравилось, насколько подробно все отслеживается на тренировках и сколько вообще тренировок поддерживается.

Замеры пульса сравнивал с моими Garmin Vivoactive - все очень похоже, разница минимальная.

Сенсорный экран может давать ложные срабатывания, например в душе, но это некритично совершенно: полный сброс таким образом не вызвать (а в самсунговских часах подобное происходило), да и Дьявола тоже вызвать не удалось.

Что не понравилось? Да вообще все понравилось. Очень нравятся внешне, на руке сидят хорошо, довольно легкие (а я массивные и тяжелые часы не люблю), отличная функциональность. Я думал, что поиграюсь со Stratos и вернусь на Bip, но нет, останусь на Stratos. Потому что намного красивее, больше экран, намного удобнее читать уведомления.

Также возвращаться на Garmin Vivoactive 3 уж точно нет никакого желания: эти часы мне нравятся заметно больше со всех сторон. Единственное, чего в них нет, а в Garmin (в два раза дороже) есть, - это Garmin Pay, но мне оно совершенно неактуально.

Также должен заметить, что у Amazfit намного лучше работает отслеживание сна, чем у всех остальных "умных" часов, что у меня были. Garmin, Samsung, LG, Huawei - нередко промахивались с определением начала сна, могли оборвать отслеживание при кратковременном просыпании. У Garmin еще и данные в приложение по сну поступают чуть ли не в середине дня: никогда нельзя было сразу посмотреть данные. У Amazfit - все четко: и определяет практически без ошибок, и сразу все доступно.

Очень доволен, что заказал: за такие деньги часы - отличные со всех сторон. И лично мне от "умных" часов больше ничего и не нужно - данная модель всем устраивает.